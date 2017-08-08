РФ заслала в Украину 29 "воров в законе" с начала года: в полиции рассказали о "криминальных мигрантах"

В Украине происходит борьба с таким явлением, как "криминальный мигрант", в частности, говорится о "ворах в законе" из России. Так, за последние 7 месяцев Россия отправила в Украину 29 "воров в законе".

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Об этом во время селекторного совещания заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

Так, Князев напомнил случай, когда в аэропорту "Борисполь" был задержан один из криминальных авторитетов, который дал показания о том, что Кремль целенаправленно направляет преступные элементы в Украину.

"Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворения из страны "вора в законе" по прозвищу "Пецо" мы получили четкий ответ – им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", – рассказал председатель Нацполиции Украины.