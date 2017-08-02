В "Борисполе" задержали российского "вора в законе", работавшего на ФСБ

19:45, 02 августа 2017
Общество
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Мужчина за службу в ФСБ вместо 22 лет лишения свободы отбыл наказание лишь два года. 

У мужчины нашли фальшивый украинский паспорт / primecrime.ru

В среду, 2 августа, полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" Реваз Бухникашвили по кличке "Пецо". Об этом сообщает первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook

Мужчина за службу в ФСБ вместо 22 лет лишения свободы отбыл наказание лишь два года. В аэропорту мужчина предъявил поддельный паспорт гражданина Украины.

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"Этого уже в солидном возрасте "мужика" больше всего взбесила ситуация с "паспортом", потому что его "друзья" в Украине "гарантировали" ему встречу и предоставили ему этот псевдодокумент. Думаю, что преступным "решалам" Николаевщины надо задуматься о своем будущем", - написал Аброськин. 

Как сообщал УНИАН, ранее из Украины выдворили "вора в законе", который координировал преступную банду. Вора задержали в Киеве.

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Теги: #вор в законе#в Украине задержали россиянина