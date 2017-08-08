В Украине задерживают выдачу биометрических паспортов: что делать, когда уже есть билеты, а документа нет

В Государственной миграционной службе утверждают, что изготовление биометрических заграничных паспортов задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат "Украина" не успевает изготовить документы. Об этом сообщил спикер ГМС Сергей Гунько, передает Украинская правда.

"Полиграфкомбинат" не успевает персонализировать все документы, которые оформляют в подразделениях Миграционной службы и ЦПАУ. Это из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта в июне-июле, который не соответствует ни статистике выезда за границу, ни статистике оформление паспортов за прошлые годы", - отметил пресс-секретарь.

По словам Гунько, если сравнивать период за июнь-июль этого года с аналогичным в 2016-м, то спрос вырос больше, чем вдвое.

Читайте такжеУкраина вводит биометрический контроль для иностранцев, которые въезжают в страну - Порошенко

"Сейчас мы уже наблюдаем тенденцию к спаду", - сказал представитель ДМС.

Пресс-секретарь утверждает, что ГМС предупреждает людей о задержке изготовления паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.

Кроме того, Гунько рассказал, что если кто-то не успевает получить паспорт и уже есть билеты и бронь на жилье, то можно написать об этом на адрес ГМС hotline@dmsu.gov.ua и отправить копию билетов. Тогда Миграционная служба передаст эту информацию "Полиграфкомбинату".

"Но тут гарантии никто дать не может, поэтому вряд ли это может быть инструкцией по использованию", - подчеркнул он.

"Это вопрос не в компетенции Миграционной службы. Мы делаем все вовремя, нам нечего уже ускорять. Мы отправляем данные на "Полиграфкомбинат "Украина", и сейчас, собственно, проблема на стадии производства", - добавил представитель ДМС.

Кроме того, люди, которые оформляли биометрический загранпаспорт в ГП "Документ", рассказали, что их предупредили о задержке выдачи документов на 7-10 рабочих дней.