ГМС рассказала об активизации мошенников из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта

Государственная миграционная служба Украины предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества с оформлением загранпаспортов.

Как сообщили в пресс-службе ГМС, сейчас идет аномально повышенный спрос на оформление загранпаспортов. Это связано с отпускным сезоном и введением безвизового режима Европейским Союзом для Украины.

По данным ГМС, с начала года оформлено более 1 млн 800 тыс. загранпаспортов, ежедневно оформляется более 20 тыс. документов.

«Большое количество желающих оформить загранпаспорт и очереди в подразделениях создали условия для посредников-мошенников, которые предлагают «помощь» в оформлении биометрического паспорта без очереди за 1, 3 или 5 дней. Самое большее, что могут сделать такие «посредники» - это содействие в оформлении документов «без очереди», - говорится в сообщении.

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В ГМС отмечают, что иногда не обходится и без недобросовестных работников миграционной службы, которых все чаще выявляют правоохранители. «Однако часто подобные предложения - мошенничество, поскольку ни одна туристическая фирма или любое другое лицо не может гарантировать ни попадание человека в подразделение миграционной службы вне очереди, ни изготовление паспорта в короткий срок», - отмечается в сообщении.

Миграционная служба напоминает, что, согласно действующему законодательству, паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить только лично и только в одном из трех учреждений: подразделении миграционной службы, центре предоставления административных услуг или в сервисном центре «Паспортный сервис» государственного предприятия «Документ».

В ведомстве рекомендуют ни при каких обстоятельствах не пользоваться услугами каких-либо посредников, в том числе для оформления документов вне очереди.

Миграционная служба советует гражданам воздержаться от планирования заграничной поездки (бронирование отеля, покупка билетов и т.д.), не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, поскольку из-за существенно повышенного спроса на документы возможны задержки в их выдаче.