Климкин поддержал акцию Pussy Riot в Якутске

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, проведенный участницами группы Pussy Riot в Якутске.

«Другая Россия. Уважаю Pussy Riot за строительство моста свободы в Якутске», – написал Климкин в своем Тwitter.

6 августа участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова провели акцию на мосту через озеро Сайсари в Якутске недалеко от колонии, где содержится Олег Сенцов. Активисты вывесили баннер с надписью Free Sentsov на мосту. Сегодня Алехина сообщила, что их повезли в полицию по подозрению в совершении административного правонарушения – проведения несанкционированной акции.

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В июне этого года участница российской группы Pussy Riot Мария Алехина, а также активистка Ольга Борисова из Pussy Riot Theathre поздравили удерживаемого в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова с днем рождения.

Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляет свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

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Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченка в список политзаключенных.