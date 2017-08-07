На проект "Стена" в этом году планируют потратить полмиллиарда гривень

На проект «Стена» в 2017 году Госпогранслужба планирует потратить 500 миллионов гривень. Об этом сообщил новый глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД.

Цигикан сообщил, что в целом Госпогранслужба получила 600 миллионов гривень за 2015-2016.

«На сегодня за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн, это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн грн. В целом мы ожидаем в этом году 500 млн грн, что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год», - сказал Петр Цигикал.

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По его словам, является существенное недофинансирование этого проекта, соответственно, замедляется и проведение работ на месте.

Он также подчеркнул, что уже обустроены 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог.

Напомним, до конца 2017 года планируется завершить работы в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН ранее, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) обнаружил преступную схему растраты с присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах. Это произошло во время проведения закупок товаров, работ и услуг в интересах Государственной пограничной службы (ГПС) Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В течение 2016-2017 годов, в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц ГПС и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект «Стена»), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме свыше 100 млн грн", - написала она.