Германия направляет в Украину уполномоченного по вопросам децентрализации

В Украине с сентября будет работать посланник правительства Германии по вопросам децентрализации.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

Зубко уточнил, что уполномоченное лицо немецкого правительства по вопросам реформы децентрализации уже в сентябре начнет работу в Украине.

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"Делегирование от правительства Германии посланника по вопросам децентрализации - еще одно свидетельство успешности внедрения реформы (децентрализации - Ред.). Децентрализации имеет наибольшую среди других реформ поддержку со стороны ЕС.

Уверен, что присутствие и работа уполномоченного лица углубит наше партнерство с точки зрения сотрудничества между регионами Украины и Германии, а также внедрение инфраструктурных проектов с использованием немецкого опыта", - заявил Зубко.