В "Оппоблоке" подтвердили гибель экс-нардепа Бережной

В партии «Оппозиционный блок» выразили соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной. Текст соболезнования обнародован на официальном сайте политической силы.

Читайте такжеЭкс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в автокатастрофе«Словами нельзя передать всю боль и печаль этой страшной утраты. Ирины больше нет. Непостижимая трагическая смерть. За сухими словами политик и общественный деятель стояла яркая, неравнодушная к бедам людей и очень по-честному искренне любящая Украину и переживающая за ее судьбу женщина. Блестящий юрист - все свои силы и знания она направляла на благо людей и общества. Для многих она была примером и опорой в сложнейших жизненных ситуациях», - отметили в «Оппоблоке».

«Мы все скорбим о ее утрате, но невозможно передать тяжесть и боль матери, близких и родных Ирины! Искренне вам соболезнуем. Ирина навсегда останется в нашей памяти. Вечный покой ее душе», - говорится в соболезновании.

Как сообщал УНИАН, по информации издания «Левый берег», Ирина Бережная погибла сегодня утром в ДТП, которое произошло на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. «Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле, была пристегнута», - сообщило издание.

Информацию о гибели Ирины Бережной подтвердила ее бывшая коллега по партии Елена Бондаренко. «Да, это правда. Ирочка на небесах», - написала она на своей странице в Facebook.

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия. Бережной было 36 лет.