Режи Брийя: Действия украинских властей по восстановлению доверия к судебной власти являются эффективными

Шаги, предпринимаемые украинскими властями с целью восстановления полного доверия к системе правосудия, и в том числе этапы конкурса в Верховный Суд, можно считать эффективными на данном этапе. Об этом сообщил Специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя в интервью Укринформу, комментируя конкурс в Верховный Суд.

«Я должен заметить, что ведение интервью с кандидатами или обнародование этих материалов на веб-сайте Комиссии не является общепринятой практикой государств-членов Совета Европы», - сказал Брийя, комментируя процесс конкурса в наивысший судебный орган Украины.

И добавил, что он был организован Высшей квалификационной комиссией судей, отметив, что она является гарантией качества процедуры набора с точки зрения объективности.

Он отметил, что Совет Европы осознает, что для борьбы с низким уровнем доверия к судебной системе украинская власть решила привлечь общественность к процессу оценки кандидатов - Общественный совет добропорядочности (ОСД).

Брийя, в частности отметил, что привлечение к конкурсу Общественного совета добродетели не запрещают европейские стандарты, но роль этих специалистов может быть только консультативной, но не решающей.

«Высшая квалификационная комиссия судей Украины может преодолевать негативные выводы ОСД относительно судей или кандидатов на должность судьи. И это следует считать позитивным и таким, что соответствует европейским стандартам», - отметил он.

Напомним, ОСД требует от ВККС, а также ВСП согласиться со всеми их выводами относительно победителей.