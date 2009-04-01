Вакарчук обнародовал свои доходы

Совокупный доход министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА в 2008 году составил более 354 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, в соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», И.ВАКАРЧУК обнародовал сведения о доходах, ценных бумагах и имуществе, которые принадлежат ему и членам его семьи.

Общая сумма совокупного дохода министра в прошлом году составила 354 тыс. 770 грн., в том числе: заработная плата – 264 тыс. 152 грн., проценты – 38 тыс. грн., доход от научной, преподавательской, творческой деятельности – 15 тыс. 590 грн.

И.ВАКАРЧУК не имел в 2008 году доходов от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности или от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Он также не получал материальную помощь и страховые возмещения.

В обязательствах финансового характера за 2008 год указаны об уплате министром по договорам найма (аренды) 75 тыс. грн., на содержание имущества – 15 тыс. грн. У И.ВАКАРЧУКА на счете в банке находится 283 тыс. 010 грн.

И.ВАКАРЧУК также сообщил в декларации в разделе «сведения о недвижимом имуществе», что имеет в частной собственности земельный участок общей площадью 0,7264 га, а члены его семьи - 0,6396 га. Также министр заявил, что имеет квартиру площадью 147,8 кв. м (во Львове), члены его семьи - квартиру площадью 125,3 кв. м (также во Львове).

В декларации сообщается, что министр не имеет частных транспортных средств, а в частной собственности членов его семьи есть автомобиль Mitsubishi Outlander.

Декларация заполнена 30 марта 2009 года.