Два месяца продолжается задержание украинских рыбаков в России

Члены команды украинского рыболовецкого судна "Ялта" в составе семи бердянских рыбаков, задержанного 6 февраля береговой охраной ФСБ России в Азовском море, освобождены из-под стражи в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Граждане Украины обвиняются по части третьей статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный вылов водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время украинские рыбаки находятся на судне "Ялта", отконвоированном в порт Темрюк. При необходимости они имеют возможность встречаться с посетителями, в экстренных случаях в сопровождении выходить в город.

По настоянию омбудсмена Украины Нины КАРПАЧЁВОЙ руководство Управления береговой охраны ФСБ России проинформировано о давлении на членов экипажа со стороны следователей с целью получения предвзятых показаний.

Как сообщил Н.КАРПАЧЁВОЙ ее российский коллега Александр КОЗИЦКИЙ, сегодня обеспечена возможность беспрепятственного обращения членов украинского рыболовецкого судна к Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае и другие инстанции с целью защиты своих прав.

Производство Уполномоченного по правам человека Н.КАРПАЧЁВОЙ, открытое по обращению родственников членов экипажа судна "Ялта", продолжается.