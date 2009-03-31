Эксперты раскритиковали идею Ющенко: «шито белыми нитками»

Эксперты считают, что сейчас не существует объективной мотивации для создания в Украине двухпалатного парламента.

Так, комментируя УНИАН сегодняшнее выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Верховной Раде Украины директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что слова В.ЮЩЕНКО о том, что он предупреждал всех о возможных неурядицах, являются "обычным поведением человека, который ищет торжественной эвакуации из власти. Я вижу, что готовится общественное мнение относительно того, что Президент обидится на страну и, возможно, уйдет досрочно со своей должности. Из уст В.ЮЩЕНКО приблизительно это может звучать так: «Меня не слушали, а страна оказалась не достойна моей мудрости и миссии». И, если бы это не звучало печально и смешно выглядело, к сожалению, кажется, что дело идет к тому, что виновной во всех неурядицах окажется Украина, а не В.ЮЩЕНКО".

В то же время политолог считает, что очень хорошо, что Президент выступил перед ВР - "это все же шаг от агрессивно настроенного Секретариата к парламенту".

По словам В.НЕБОЖЕНКО, в самом выступлении вроде бы правильные тезисы: о земле, льготах, банках. "Но это или тезисы оппозиционного премьер-министра и, таким образом, он отбирает хлеб у Виктора ЯНУКОВИЧА, или же, если он говорит о Конституции, смущает довольно много параллелей, которые здесь возникают. Стоит лишь какому-то Президенту Украины почувствовать опасность своей власти, он тут же начинает беспокоиться об укреплении парламентаризма. Точно так же было с Леонидом КУЧМОЙ".

"А что касается идеи двухпалатного парламента, то это попытка дать взятку Партии регионов и «Единому Центру». Это слишком шито белыми нитками", - считает эксперт, отмечая, что Украина "не просто не готова к этому – у нас нет возможности осуществить содержательное разделение парламентских полномочий на верхнюю и нижнюю палаты. В.ЮЩЕНКО это прекрасно понимает, но зато он выглядит человеком благородным, он будто не держится за власть".

"Он прекрасно понимает, что в парламенте его сторонников есть человек 15, включая родственников, которые работают в СП. В то же время он предлагает такому парламенту свою Конституцию. С таким успехом представители нетрадиционных обществ могут подать какой-то законопроект с надеждой найти тайных сторонников. Ну, 10 таких, может, и наберется", - говорит политолог.

В действительности, считает В.НЕБОЖЕНКО, позиция В.ЮЩЕНКО – "это повод через месяц-полтора обидеться на Верховную Раду, которая не поняла новых справедливых парламентских устремлений Президента и не сумела достойно оценить его проект".

По мнению эксперта, создать двухпалатный парламент - означает сделать его недееспособным. Если сейчас у нас на грани коалиционное большинство и каждый документ проходит чрезвычайно трудно, то появление двух палат в 4 раза ухудшает прохождение парламентских решений. А во время кризиса, где нужны быстрые энергичные действия, такая структура высшего законодательного органа крайне неприемлема, отмечает директор социологической службы «Украинский барометр».

В свою очередь, директор Института экономических и политических исследований Василий БАЗИВ считает, что в своем послании к ВР В.ЮЩЕНКО "объявил свое будущее место работы, поскольку он уже согласился, что пребывание его в нынешней должности подходит к концу, и не существует возможностей продлить это пребывание на второй срок".

Кульминацией довольно путаной картины современной и будущей Украины в понимании В.ЮЩЕНКО является идея двухпалатного парламента.

В.БАЗИВ подчеркивает, что эта идея не нова и принадлежит предшественнику В.ЮЩЕНКО – Л.КУЧМЕ, который не только ее обнародовал, а через референдум обеспечил ее всенародное одобрение. Кстати, исключительно в правовой плоскости никто результаты этого референдума не отменял, отметил эксперт.

По его словам, структура парламента с двумя палатами – явление довольно распространенное в мировой практике. Например, среди европейских и постсоветских государств 22 имеют однопалатный парламент, а 19 - двухпалатный. "И все же, почему вдруг уже за несколько месяцев до завершения своего президентства В.ЮЩЕНКО поднимает вопрос, что Украине нужно иметь, кроме всех существующих ветвей власти, которые неистово враждуют между собой, еще и такую ветвь, как сенат?".

"Мотивации объективной делать это сейчас, в условиях экстремальных, не существует. Да и В.ЮЩЕНКО в своем послании не назвал таких предпосылок, которые требуют внедрять еще одну парламентскую палату", - говорит В.БАЗИВ.

"Потому существует практически единственная субъективная мотивация: ратуя за необходимость немедленно создать в Украине сенат, В.ЮЩЕНКО видит себя во главе него. В политике так бывает, что государственные деятели за высоким пафосом в своих исторических спичах преследуют банальную цель собственного трудоустройства", - отметил политолог.