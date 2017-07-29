Полторак: становление Сил специальных операций происходит в непростых условиях, но их уже боится враг

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что становление Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины происходит в сложных условиях, но их уже боится враг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении во время торжественных мероприятий по случаю первой годовщины создания Сил специальных операций в учебно-тренировочном центре ССО ВСУ в Бердичеве.

"В непростых условиях происходит становление Сил специальных операций. В непростых условиях, потому что перед вами стоит задача создать эти Силы специальных операций практически с нуля", - отметил Полторак.

В то же время, подчеркнул министр, "задачи, стоящие перед вами, - их никто не отменял".

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"Вы вынуждены на марше менять структуру, менять систему подготовки, отбора, обучения для того, чтобы получить боевые способности", - отметил Полторак.

Он отметил, что мало кто, особенно противник рассчитывал на то, что "за год вы станете теми, кого боятся".

"Боится враг и уважают люди в Украине", - добавил министр.

Он также напомнил, что за год была проведена огромная работа. В первую очередь речь идет о создании законодательных документов, регламентирующих деятельность Сил специальных операций. Кроме того, были созданы органы военного управления командования ССО.

"Практически сформированы в полном объеме все части и подразделения сил специального назначения. Начали работать на всю мощность силы информационного воздействия. Также я хотел бы сказать, что очень успешно работает сегодня система отбора кадров для Сил специальных операций", - отметил Полторак.

Кроме того, он отметил, что сформированы воинские части, управления и обеспечения учебного процесса.

Среди прочего он констатировал, что происходит оснащение современными образцами вооружения и техники.

Министр сообщил, что сегодня ему доложили о необходимом финансовом ресурсе для завершения строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в центр на учебу.

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"Я думаю, что на следующей неделе деньги начнут поступать на счета для того, чтобы быстро эту проблему решить", - сказал министр.

По его словам, также значительно были повышены и социальные стандарты для военнослужащих ССО.

"Денежное содержание этого года у вас значительно изменилось", - отметил Полторак и добавил, что было принято решение ко Дню Сил специальных операций каждому военнослужащему, проходящему службу, выдать денежную награду в размере 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ Бойовиий состав Сил специальных операций ВСУ с профессиональным праздником поздравили руководители государства.