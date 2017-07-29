В Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ

Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны поздравили боевой состав Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 29 июля.

«Силы специальных операций - гордость Вооруженных Сил Украины. Поздравляю воинов», - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

«Сильные, выносливые, бесстрашные и мужественные - таковы наши воины спецназовцы, они выполняют самые тяжелые боевые задачи», - написал в социальной сети Гройсман.

Премьер поблагодарил воинов за преданную службу.

По словам Турчинова, создание подразделений Сил специальных операций было одним из важных шагов реформирования Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО. Секретарь СНБО напомнил, что их назначение - решать самые сложные задачи в самых опасных боевых условиях, в том числе и в тылу врага.

«Убежден, что солдаты и офицеры Сил специальных операций готовы достойно выполнить поставленные перед ними задачи. Потому что в эти Силы отбирались лучшие солдаты и офицеры, которые имеют за плечами значительный боевой опыт. Многие из них за мужество и героизм получили заслуженные государственные награды», - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что Силы специальных операций стали образцом для всех ВСУ, примером мужества, отваги и профессионализма.

«Вы - мощная сила нашей армии, гордость нашей страны, достойные продолжатели славных традиций украинского войска! С праздником, дорогие друзья! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!», - добавил секретарь СНБО.