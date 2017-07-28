Троян опровергает "этот развод" о своем задержании на взятке фотографиями из спортзала

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян назвал информацию в СМИ о "взятии его на взятке в 2 миллионов гривен" разводом. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

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"Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию", - написал Троян.

Он сообщил, что продолжает находиться в отпуске.

"По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод", - добавил Троян.

"Злопыхателям тоже спасибо, что не забываете. «Левочкиным» и пророссийским медиа-ресурсам пламенный привет", - заявил Троян.

Также он сказал: "Процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие".

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили, что заместитель председателя Нацполиции Трояна задержали на взятке в 2 миллиона гривен, в МВД эту информацию опровергли.