МВД опровергает сообщения, что Трояна "поймали на взятке в 2 миллиона гривень"

Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию о том, что заместителя главы МВД Вадима Трояна "поймали на взятке в 2 миллиона гривен. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

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В частности, говорится, что полковник полиции Вадим Троян по роду своей деятельности постоянно принимает и в дальнейшем будет принимать участие в различных процессуальных следственных действиях.

"Информация сомнительных медиа-ресурсов, что Вадима Трояна «поймали на взятке в 2 миллиона гривень», не соответствует действительности. Это напоминает старый фейк об экс-первом заместителе министра Эке Згуладзе, которую якобы ловили с мифическими миллионами в аэропорту "Борисполь", - отметили в МВД.

"Вадим Троян, который сейчас находится в отпуске, действительно недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. Никаких подозрений ему не вручали", - заявили в ведомстве.

МВД также обращается к СМИ с просьбой не распространять сомнительную информацию.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили, что заместитель председателя Нацполиции Трояна задержали на взятке в 2 миллиона гривень.