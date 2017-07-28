"Трамп был прав": Саакашвили прокомментировал обвинение президента США в адрес Украины

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о попытках правительства Украины в 2016-м году уменьшить шансы Трампа стать президентом на выборах.

Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNN, передает 112 Украина.

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"Президент Трамп, например, сказал что-то про Украину. Мы в Украине очень ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его прошлогоднюю избирательную президентскую кампанию на фоне недовольства работой генерального прокурора США Джеффа Сешинза.

"Украинские усилия по срыву кампании Трампа - "неприметно работая над поддержкой Клинтон". Так где же расследования, генеральный прокурор...", - написал он в Twitter.