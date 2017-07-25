Трамп обвинил Украину в попытках сорвать его избирательную кампанию в интересах Клинтон

"Попытки Украины подорвать предвыборную кампанию Трампа – «тихонько работая над продвижением Клинтон». Так где же расследование, генеральный прокурор?", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Читайте такжеБывшая соратница Клинтон отрицает причастность Украины к увольнению МанафортаПо мнению президента США, саботаж предвыборной кампании был направлен на продвижение кандидатуры Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он также требует от генерального прокурора США расследования.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Президент США выразил недовольство работой генерального прокурора Джеффа Сешинза. "Генпрокурор Сешинз избрал очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон".

В частности, Трамп сообщил, что речь идет о хакерских взломах серверов Демократической партии, электронных письмах Клинтон, а также о представителях компании Intel, которые якобы сливали информацию.

Читайте такжеТрамп намерен изучить законопроект о санкциях против России - Белый домИнформация о том, что украинские чиновники пытались помочь кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон во время ее предвыборной кампании и подорвать позиции ныне избранного президента США Дональда Трампа появилась в СМИ в начале года. Тогда издание Politico писало, что официальный Киев помогал офису Клинтон отыскать компромат на Трампа, который должен был навредить его кампании.

Издание писало, что украинские чиновники также распространяли документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Дональда Трампа - к коррупции. НАБУ обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить более $12 млн с "черной кассы" бывшей правящей Партии Регионов. "Украинские усилия повлиять на предвыборную гонку в США отразились в попытках принудить к отставке Манафорта и в распространении слухов, что кампания Трампа тесно связана с врагом Украины на востоке - Россией. Однако они были гораздо менее согласованы или централизованы, чем хакерские атаки России и обнародование писем Демократической партии", - говорится в статье. Там также отмечается, что вмешательство России в выборы происходило под личным руководством президента России Владимира Путина и при участии военной разведки.

Новая волна подозрений относительно Украины поднялась в этом месяце. В частности кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рэй 13 июля пообещал разобраться, вмешивалась ли Украины выборы в США в 2016 году.

В настоящее время в США продолжается расследование относительно вмешательства России в выборы и связей Трампа с российским руководством.