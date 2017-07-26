The Washington Post опровергает факт вмешательства Украины в выборы пезидента США, о котором заявил Трамп

В Соединенных Штатах Америки опровергают заявления президента Дональда Трампа о вмешательстве Украины в президентских выборах в 2016 году. Об этом сообщает издание The Washington Post в рубрике "Проверка фактов".

Читайте такжеТрамп обвинил Украину в попытках сорвать его избирательную кампанию в интересах КлинтонИздание напоминает, что в январе Politico заявило, что украинские чиновники помогали изучать связи между Полом Манафортом, бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа, и Россией. В частности, речь шла о роли Манафорта в получении властных полномочий Виктором Януковичем, который занимал пост президента Украины и имел связи с Москвой.

Кроме того, в 2014 году изучать связи Манафорта с Януковичем начала американка украинского происхождения Александра Чалупа, связанная с Демократической партией.

Чалупа была нанята консультантом Демократического национального комитета во время избирательной кампании в 2016 году с целью оказания помощи в мобилизации этнических сообществ в поддержку Хиллари Клинтон, в том числе, американцев украинского происхождения. Она прекратила свое сотрудничество с Демократическим национальным комитетом в июле 2016 года. Однако Чалупа продолжала изучать связи Манафорта самостоятельно, и, по ее словам, она иногда делилась своей информацией с представителями комитета и избирательного штаба Клинтон. В свою очередь, бывшие представители штаба Клинтон заявили, что никогда не получали информации от Чалупы.

Точная роль представителей Посольства Украины в США неизвестна. Чалупа говорила, что украинское посольство было полезным в плане предоставления рекомендаций по тем вопросам, которые ее интересовали, а также посольство сотрудничало с журналистами-расследователями, которые изучали связи Дональда Трампа, Пола Манафорта с Россией. Высокопоставленный дипломат из украинского посольства отрицал сотрудничество с журналистами и Чалупой по вопросам, касающимся Трампа и Манафорта. Однако другой источник, ранее работавший в посольстве, сказал, что ему было поручено помочь Чалупе в ее расследовании.

Читайте такжеУкраина не помогала Клинтон на выборах президента США - посольствоВысокопоставленные представители Демократического национального комитета отрицали, что они координировали действия с Чалупой по компрометирующим расследованиям. В частности, утверждалось, что Чалупа не занималась расследованием для Демократического национального комитета, и комитет не принимал во внимание ее информацию о Манафорте. Представители комитета говорили, что Демократическая партия изучала связи Трампа с Россией задолго до того, как Чалупа сообщила им о своем расследовании.

"Во время выборов в Соединенных Штатах в 2016 году я по совместительству была консультантом для Демократического национального комитета, возглавляя программу по привлечению этнических меньшинств", - заявляла Чалупа в эфире CNN. "Я не собирала компромат для Демократического национального комитета, и комитет никогда не просил меня посещать украинское посольство для сбора информации", - добавила она.

Издание The Washington Post также отмечает, что в более широком смысле истории связей представителей Трампа с РФ, и Чалупы с Демократической партии подобны. В частности, утверждается, что Россия хотела помочь Трампу, а несколько украинских чиновников были готовы оказывать помощь в сборе материала, который мог помочь Клинтон.

В то же время отмечается, что, если изучить детали более глубже, тогда сравнение не выдерживает критики. Одним фундаментальным отличием является то, что Украина - это союзник США, а Россия рассматривается как противник.

Ключевым отличием считается то, что в деле российского вмешательства в выборы в США американская разведка нашла доказательства, что президент РФ Владимир Путин инициировал усилия, направленные на незаконный хакерский взлом информации, а также на умышленную публикацию полученных материалов с целью вмешательства в американские выборы.

В то же время сказано, что по делу относительно Украины таких доказательств нет. Так, отмечается, что Чалупа, возможно, сотрудничала с некоторыми представителями украинского посольства, но нет доказательств, что Демократический национальный комитет использовал собранную ей информацию, или что украинская сторона координировала с комитетом действия в сборе информации.

Также сказано, что способы, какими была получена компрометирующая информация, были разными. Американская разведка обнаружила, что Путин приказал российским хакерам, совершившим атаку на ресурсы американских политических организаций. Чалупа, в отличие от россиян, исследовала связи Манафорта самостоятельно, без указания Демократического национального комитета. Документы по «черной бухгалтерии» Партии регионов, где значилось, что Манафорт получал средства от окружения Януковича, были опубликованы и представлены в рамках антикоррупционного расследования украинской стороной, и получены они были на законных основаниях.

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент США Дональд Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его прошлогоднюю избирательную президентскую кампанию на фоне недовольства работой генерального прокурора США Джеффа Сешинза.