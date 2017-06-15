Геращенко считает возможность проведения досрочных парламентских выборов "близкой к нулю"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает «близкой к нулю» возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на VII Национальном экспертном форуме «Точки роста» в Киеве, организованном Институтом Горшенина.

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Геращенко отметила, что оценивает возможность проведения досрочных парламентских выборов «близкой к нулю, если бы не подогревали эти настроения некоторые парламентские и внепарламентские силы». «На сегодняшний день нет предпосылок для этого», - подчеркнула она.

По словам Геращенко, на сегодняшний день есть предпосылки для того, чтобы «коалиция расширились и те политические силы, которые есть в демократическом кругу, усилили своей ответственной позицией коалицию».

Напомним, как показал опрос, больше половины украинцев поддерживают идею внеочередных выборов ВР и президента.