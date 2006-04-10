Кушнарев предлагает ”помаранчевым” губернаторам паковать чемоданы

Руководитель избирательной кампании Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что если губернаторы признают политическое поражение и уйдут со своих постов, то они предотвратят свою «неминуемую отставку», поскольку областные советы, в которых большинство состоит из представителей Партии регионов, будут выражать недоверие главам облгосадминистраций.

Как сообщается на официальном сайте Партии регионов, об этом Е.КУШНАРЕВ заявил, отвечая на вопрос, будут ли областные и районные советы, где в большинстве представители Партии регионов, пользоваться правом выражения недоверия губернаторам, представленным в большинстве случаев «Нашей Украиной».

«Без сомнения, поскольку бездарная политика нынешней власти уже поставила Украину в целом и практически все регионы перед экономической катастрофой. Недостатков более чем достаточно. Уровень доверия населения к главам администраций на востоке и юге Украины нижайшей. Было бы оправданным и разумным, чтобы Президент, не ожидая обострения отношений между советами и проигравшими губернаторами, принял соответствующие кадровые изменения и доверил бы самим советам, как это вытекает из Конституции и Закона «О местных государственных администрациях», предложить кандидатуры губернаторов», - заявил Е.КУШНАРЕВ.

По его словам, если губернаторы и их высшее руководство «признают свое политическое поражение и уйдут с занимаемых постов – предотвратят неминуемую свою отставку».

Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что «объявление недоверия председателям областных и районных госадминистраций – это абсолютно конституционный законный акт», регулируемый ч.9 ст.118 Конституции Украины и ч.7 ст.34 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

«При этом есть очень важная особенность: если недоверие председателю областной или районной госадминистрации выразили две трети состава совета, то Президент Украины принимает решение об отставке такого главы администрации. Это четко сказано в ч.10 ст.118 Конституции Украины и в п.8 ч.1 ст.9 и ч.8 ст. 34 соответствующего Закона», - отметил Е.КУШНАРЕВ. При этом, по его словам, закон не определяет какой-либо исчерпывающий перечень случаев, в которых совет может объявить недоверие главе администрации.

«Речь может идти об общем социально-экономическом состоянии данной территории, о недостатках в деятельности государственной администрации по тем или иным конкретным направлениям и вопросам. В любом случае это право совета. И если он считает, что губернатор не справляется со своими обязанностями, то Конституция и Закон дают совету право отправить губернатора в отставку», - заявил Е.КУШНАРЕВ.