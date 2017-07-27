Скандального судью-взяточника Швеца уволили с должности через год после разоблачения
Взяточника уволили по его же заявлению об отставке.
Высший совет правосудия принял решение об увольнении задержанного во время получения взятки судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Швеца. Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП.
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Отмечается, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Швеца Виктора Александровича – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.
Как сообщал УНИАН ранее, 25 марта 2016 года в СБУ заявили о задержании Швеца за взяточничество. Тогда было открыто уголовное производство по ст 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
По данным Службы безопасности Украины, судья в одной из киевских кофеен получил 5 тыс. долларов взятки. В общем Швец требовал от предпринимателя 10 тыс. долларов за несоздание препятствий в осуществлении коммерческой деятельности.
В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеца и его соучастника.