Скандального судью-взяточника Швеца уволили с должности через год после разоблачения

Высший совет правосудия принял решение об увольнении задержанного во время получения взятки судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Швеца. Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП.

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Отмечается, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Швеца Виктора Александровича – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, 25 марта 2016 года в СБУ заявили о задержании Швеца за взяточничество. Тогда было открыто уголовное производство по ст 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным Службы безопасности Украины, судья в одной из киевских кофеен получил 5 тыс. долларов взятки. В общем Швец требовал от предпринимателя 10 тыс. долларов за несоздание препятствий в осуществлении коммерческой деятельности.

В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеца и его соучастника.