Обвинительный акт в отношении судьи Швеца передано в суд - прокуратура

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Швец и его соучастник подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 383 и ч. 2 ст. 384 (покушение на завладение чужим имуществом путем мошенничества, заведомо ложное сообщение о совершении преступления и заведомо ложное показание) Уголовного кодекса Украины.

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«Досудебным расследованием доказана вина судьи в законченном покушении на незаконное завладение денежными средствами страховой компании, путем имитации похищения принадлежащего близкому родственнику транспортного средства «Mercedes-Benz», модель «ML-350» путем искусственно созданного страхового случая и заведомо ложном сообщении о совершении преступления, а также предоставлении заведомо неправдивых показаний», - говорится в сообщении.

Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в СБУ заявили о задержании Швеца за взяточничество. Тогда было открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

27 июля генпрокурор Юрий Луценко лично вручил уведомление о подозрении Швецу в помещении Высшего хозяйственного суда.

7 сентября судью Швец был отстранен от должности.