Пойманному на взятке судье Швецу вручили копию ходатайства об отстранении от должности - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Ходатайство для рассмотрения направлено в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

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В Генпрокуратуре напомнили, что 27 июля в ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным отделом управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым ГПУ, генеральный прокурор Юрий Луценко вручил сообщение о подозрении Швецу по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; заведомо ложное показание, совершенное из корыстных побуждений).

Как сообщал УНИАН, 25 марта в СБУ заявили о задержании Швеца за взяточничество. Тогда было открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным Службы безопасности Украины, судья в одной из киевских кофеен получил 5 тыс. долларов взятки. В общем Швец вымогал от предпринимателя 10 тыс. долларов за несоздание препятствий в осуществлении коммерческой деятельности. Кроме того, заявили в СБУ, судья подозревается в организации похищения собственного элитного автомобиля для получения страховой выплаты.

Во время обысков в рабочем кабинете и по месту жительства судьи правоохранители изъяли почти 300 тыс. долларов, долговые расписки на общую сумму 475 тыс. долларов, драгоценности и паспорт гражданина Венгрии, выданный на его имя.