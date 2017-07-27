Америка не расследует вмешательство Украины в выборы США - Чалый

Посольство Украины в США заинтересовано в расследовании относительно информации о вмешательстве Украины в президентские выборы США 2016 года.

Об этом в эфире радио "Эра FM" заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, передает 112 Украина.

"На сегодня пока нет такого расследования. Но на то, что звучало, очень серьезно, мы отреагировали очень кратко, не входя в информационную дискуссию. Посольство Украины в США больше всех заинтересовано в этом расследовании, ведь имеет надежду, что станет понятно, каким образом появились фейковые статьи в отдельных изданиях по информационной кампании о вмешательстве Украины в предвыборную кампанию США", - сказал Чалый.

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По его словам, информация в СМИ о том, что украинская делегация была лишь в избирательном штабе Хиллари Клинтон, являются абсолютно фейковой.

Валерий Чалый заверил, что украинское посольство не стояло на стороне того или иного кандидата и "каких-либо вмешательств со стороны посольства не могло быть по определению".

"Америка важна, но все разговоры о кампании могут отвлекать от стратегического видения общих целей в будущем", - подчеркнул Чалый.

А относительно будущей и прошлой уже предвыборной кампании, именно посольство, по его словам, отслеживало ситуацию в обоих штабах и выходило на контакт на съездах двух партий (республиканцев и демократов), чтобы в будущем иметь взаимодействие с этой или другой администрацией Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его прошлогоднюю избирательную президентскую кампанию на фоне недовольства работой генерального прокурора США Джеффа Сешинза.

"Украинские усилия по срыву кампании Трампа - "неприметно работая над поддержкой Клинтон". Так где же расследования, генеральный прокурор...", - написал он в Twitter.