Украина не помогала Клинтон на выборах президента США - посольство

Посольство Украины в США отрицает утверждение президента США Дональда Трампа о помощи его сопернице Хиллари Клинтон на выборах президента этой страны в 2016 году. Об этом сообщается в микроблоге Посольства Украины в США в Twitter.

«Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016», - подчеркивают украинские дипломаты.

«Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украине», - заявили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его прошлогоднюю избирательную президентскую кампанию на фоне недовольства работой генерального прокурора США Джеффа Сешинза.

«Украинские усилия по срыву кампании Трампа – «незаметно работая над поддержкой Клинтон». Так где же расследование, генеральный прокурор...», - написал он в Twitter.

Президент США отметил: «Генпрокурор Сешинз выбрал очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон».

В частности, Трамп сообщил, что речь идет о хакерских взломах серверов Демократической партии, об электронных письмах Клинтона, а также о представителях компании Intel, которые якобы сливали информацию. Также американский лидер утверждает, что проблема заключается в том, что исполняющий обязанности руководителя Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб, который расследует дело электронных писем Клинтон, получил от нее 700 тыс. долларов.

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Ранее кандидат на должность директора Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй обещал проверить сообщения о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в США.

Во время сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР кандидату на эту должность Рэю пришлось отвечать на вопросы сенатора-республиканца Линдси Грэма. Тот попросил претендента дать оценку относительно упреков о якобы вмешательстве Украины в ход избирательной кампании 2016 года в США. Такие упреки в начале 2017 появились на страницах издания Politico в статье «Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой» журналиста Кеннета Фогеля.

Грэм, который является одним из ведущих двигателей расследования вмешательства России в выборы в США, спросил Рея: «Расследование издание Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала DNC, встречалась с высокопоставленными должностными лицами Посольства Украины в Вашингтоне с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией, в соответствии с сообщениями людей, непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?».

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Рэй ответил, что об обвинениях ему неизвестно, но подтвердил тезис сенатора, что «для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы».

«Я с удовольствием займусь этим», - заявил Рэй о необходимости разобраться в вопросе «вмешательства Украины в выборы США».

Позже 12 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве РФ в выборы в США на стороне Трампа, заявила, что сговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств. При этом в Белом доме также сослались на расследование Фогеля. «Если и есть какие-то доказательства сговора в ходе прошлых президентских выборов в США, так это - доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины», - сказала Сандерс.

18 ноября 2016 посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что дипломаты посольства Украины в США в последние месяцы перед выборами президента США, которые состоялись 8 ноября, провели интенсивную работу по взаимодействию со штабами кандидатов в президенты США. «У нас, дипломатов, в частности мощной команды, которая работает в США, последние месяцы велась очень интенсивная работа по взаимодействию со штабами кандидатов, и это совершенно разрешено и естественно делать после съездов», - сказал он. Чалый отметил, что был приглашен на съезд как республиканцев, так и демократов. «Мы пытались сделать так, чтобы вопрос Украины был отображен должным образом в платформах кандидатов. Я могу сейчас признать, что это нам удалось даже лучше сделать с республиканцами. Потому что вы можете найти в платформе кандидата от республиканцев четкие позиции по Украине: непризнание оккупации Крыма, непризнание агрессии, а также вопросов, касающихся поддержки Украины в сфере безопасности и обороны», - добавил посол.

Он сообщил, что провел 47 встреч с сенаторами и конгрессменами от республиканцев и демократов.