Решение было принято еще до оккупации: в Луганском суде пояснили ситуацию с решением о выплате миллионов госпредприятием

Хозяйственный суд Луганской области не принимал решения о взыскании денежных средств с ГП «Луганский облавтодор», а лишь признал бесспорность требований, ссылаясь на решение суда, принятое еще в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в производстве Хозяйственного суда Луганской области находится дело о банкротстве ГП «Луганский облавтодор», возбужденное 2 апреля 2014 года. При этом в сообщении добавляют, что летом 2015 года суд возобновил дело, которое было потеряно в связи с проведением АТО, и продолжил рассмотрение.

"22 мая 2017 года суд признал денежные требования 25-ти конкурсных кредиторов должника дочернего предприятия «Луганский облавтодор» и утвердил реестр их требований, в том числе кредитора ООО «Донкуб» в сумме 2084484,32 грн", - говорят в суде.

Читайте такжеВ Одесской области активисты снова заблокировали работу Ширяевского райсуда

Таким образом, Хозяйственный суд Луганской области не принимал решения о взыскании денежных средств, а признал бесспорность денежных требований, ссылаясь на решение суда, принятое в 2013 году по делу № 913/776/13-г, и руководствуясь законом «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», нормы которого не содержат исключений относительно прав кредиторов, которые находятся на неподконтрольной территории.

В пресс-службе также отметили, что должник Дочернее предприятие «Луганский облавтодор» не является предприятием государственной формы собственности.

«Подчеркиваем, что при рассмотрении дела в адрес суда не поступало информации от компетентных органов об ограничении прав ООО «Донкуб» в процедуре банкротства по основаниям нахождения предприятия на территории ОРЛО», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, СМИ распространили информацию, что Хозяйственный суд Луганской области обязал украинское предприятие «Луганский облавтодор» выплатить 2,1 млн грн предприятию ООО «Донкуб», которое находится на оккупированной боевиками «ЛНР» территории и которое в 2016 году отобрали боевики террориста Плотницкого.