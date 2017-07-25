Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы боевикам - СМИ

Хозяйственный суд Луганской области обязал украинское предприятие «Луганский облавтодор» выплатить 2,1 млн грн предприятию ООО «Донкуб», которое находится на оккупированной боевиками «ЛНР» территории и которое в 2016 году отобрали боевики террориста Плотницкого, пишет «Четвертая власть».

Отмечается, что один из учредителей предприятия еще в 2016 году писал заявление по факту захвата его собственности в Генеральную прокуратуру и СБУ. Однако, Луганский суд признал, что «отжатое» боевиками ООО «Донкуб» является кредитором государственного предприятия «Луганский автодор» и госпредприятие должно будет выплатить ему долг в размере 2084484,83 грн.

Также известно, что юридический адрес ООО «Донкуб» - город Перевальск, который подконтролен боевикам.Издание отмечает, что «таким образом украинский суд фактически сыграл в поддавки с представителями вооруженных формирований, и украинское государство будет вынуждено перечислить деньги сепаратистам».

При этом, в «реестре ЛНР» директором предприятия указан Сергей Миронкин, который в 2017 году написал доверенность на нескольких сотрудников ООО «Донкуб» и уполномочил их представлять интересы захваченной компании в украинских судах.

Однако, как отмечает издание, Луганская СБУ считала информацию, предоставленную Боевым, недостаточной для начала досудебного расследования по факту захвата компании «Донкуб».