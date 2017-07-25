Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы боевикам - СМИ
Такое решение принял Хозяйственный суд Луганской области.
Хозяйственный суд Луганской области обязал украинское предприятие «Луганский облавтодор» выплатить 2,1 млн грн предприятию ООО «Донкуб», которое находится на оккупированной боевиками «ЛНР» территории и которое в 2016 году отобрали боевики террориста Плотницкого, пишет «Четвертая власть».
Отмечается, что один из учредителей предприятия еще в 2016 году писал заявление по факту захвата его собственности в Генеральную прокуратуру и СБУ. Однако, Луганский суд признал, что «отжатое» боевиками ООО «Донкуб» является кредитором государственного предприятия «Луганский автодор» и госпредприятие должно будет выплатить ему долг в размере 2084484,83 грн.
Также известно, что юридический адрес ООО «Донкуб» - город Перевальск, который подконтролен боевикам.Издание отмечает, что «таким образом украинский суд фактически сыграл в поддавки с представителями вооруженных формирований, и украинское государство будет вынуждено перечислить деньги сепаратистам».
При этом, в «реестре ЛНР» директором предприятия указан Сергей Миронкин, который в 2017 году написал доверенность на нескольких сотрудников ООО «Донкуб» и уполномочил их представлять интересы захваченной компании в украинских судах.
Однако, как отмечает издание, Луганская СБУ считала информацию, предоставленную Боевым, недостаточной для начала досудебного расследования по факту захвата компании «Донкуб».