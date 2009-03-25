Яценюк считает недопустимой приватизацию «Турбоатома»

В сегодняшних условиях приватизация ОАО «Турбоатом” - это “преступление против энергетики Украины и Украинского государства».

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с рабочими ОАО «Турбоатом» в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, он отметил, что за это предприятие “не первый год продолжается борьба, и определенные группы пытаются фактически захватить эту компанию”. По его словам, сегодня во многих странах существует очень высокая степень зависимости именно от украинского завода, ведь «они имеют соответствующие реакторы ВВР, к которым именно мы изготовляем турбины».

А.ЯЦЕНЮК считает, что в сегодняшних условиях «завод «Турбоатом» можно «продать за копейки», однако тогда Украина утратит тотальный контроль над энергетическим рынком бывшего Советского Союза».

Как известно, ОАО «Турбоатом» (Харьков) – единственное в Украине и одно из крупнейших турбостроительных предприятий в мире. Предприятие специализируется на выпуске паровых турбин для тепловых электростанций, атомных электростанций и теплоэлектроцентралей; гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций ; газовых турбин и парогазовых установок для ТЭС и другого энергетического оборудования.