Путин обещает не простить ЕС "газовую декларацию"

Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоялась сегодня в Брюсселе.

"Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересматривать принципы наших отношений, - сказал премьер РФ. - Очень бы хотелось, чтобы до этого дело не дошло".

В то же время, он заявил, что решать проблемы увеличения поставок по сути российского газа без поставщика бессмысленно.

"Очень хотелось, чтобы были услышаны. Мы готовы к совместной конструктивной работе со всеми нашими партнерами", - добавил В.ПУТИН.

Говоря о декларации, принятой в Брюсселе Украиной и Евросоюзом, В.ПУТИН отметил, что главным залогом успеха инвестиций, как написано в декларации, может быть только объем прокачки газа.

"Это естественно, потому что это способ погашения кредита, деньги за транзит. Но кто с нами посоветовался, сможем ли мы транспортировать в будущем такие объемы, будем мы это делать или нет? Если это небольшой технический сбой в достаточно сложном треугольнике взаимоотношений - Россия, Украина, Евросоюз, то это ничего. А если это начало попыток системного игнорирования интересов РФ, то это очень плохо", - добавил В.ПУТИН.

При этом он отметил, что у России сложились очень деловые партнерские отношения практически со всеми ведущими европейскими компаниями в сфере энергетики.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвест-конференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствовавшая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.