Медведев с Путиным решили, что пока не хотят видеть Тимошенко

Россия переносит межправительственные консультации с Киевом из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной вчера в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на заседании Совета безопасности РФ.

"Такие консультации состоятся после прояснения соответствующих вопросов, которые возникли у российской стороны", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Я предлагаю подумать о том, что может быть нам перенести эти консультации на какой-то срок в решениях, которые были приняты", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, обратившись к премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ.

В свою очередь, В.ПУТИН поддержал это предложение, отметив, что правительство внимательно ознакомилось с результатами Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

"Конечно, у нас возникают некоторые вопросы", - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, основные вопросы у российской стороны вызывает реализация содержащихся в декларации планов развития газотранспортной системы Украины.

"Ключевым фактором является "объем прокачки газа" - там так и написано. Связано это с возможностью возврата кредитных ресурсов. Понятно, что ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как только с территории Российской Федерации", - сказал В.ПУТИН добавив, что с РФ этот вопрос никто не обсуждал.

"Я полностью с Вами согласен: для того, чтобы наши межправительственные консультации были продуктивными, нужно предварительно прояснить ситуацию", - заявил В.ПУТИН, обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ.

Как сообщал УНИАН, визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москве для участия в заседании экономического комитета Украинско-российской межгосударственной комиссии был запланирован на 8 апреля.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствовавшая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации. Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

В свою очередь МИД РФ заявил, что организаторы инвестконференции исключили Россию из трехстороннего формата.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН вчера на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.