Ющенко советует всем иметь многодетную семью

Президент Виктор Ющенко и советует всем иметь многодетную семью.

Об этом Президент Украины сказал во время встречи с участниками Европейского банковского и финансового форума и представителями деловых и финансовых кругов Чехии в среду в Праге, передает корреспондент УНИАН.

"Я желал бы каждому иметь многодетную семью, окружать себя той радостью, которую могут принести только дети, - заявил Ющенко, - Это одна из сущностей нашей жизни.

Ни работа, ни деньги не могут заменить того ощущения радости, когда рядом с тобой находятся дети. Я – счастливый отец и счастливый семьянин. Это никогда не поздно – иметь многодетную семью”.