Ющенко объяснил, почему в Украину пришел кризис

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина не допустит ни внешнего, ни внутреннего дефолта.

Об этом глава Украинского государства сказал, выступая перед участниками Европейского банковского и финансового форума, представителями деловых и финансовых кругов Чешской Республики.

Президент подчеркнул, что Украина имеет небольшой объем обязательств, которые сегодня способна выплатить, даже за счет внутреннего резерва. В то же время, он считает, что Украина получит транш МВФ в размере 12 млрд. дол., что позволит сохранить внутренние резервы на уровне начала текущего года.

В.ЮЩЕНКО считает, что одним из факторов финансового кризиса в Украине было именно то, что наше государство не смогло обеспечить диалог с Международным валютным фондом, и правительство начало обслуживать обязательства за счет собственных ресурсов. Это, по его словам, дало негативный сигнал на финансовый рынок. “Правительство поступило недальновидно, отклонив замечания МВФ”, - сказал Президент.

В то же время он убежден, что Украина получит кредит МВФ. “Мы должны понимать одно, украинская антикризисная программа должна иметь один неотъемлемый элемент – сотрудничество с МВФ, с другими мировыми и европейскими банками”, - сказал глава государства.