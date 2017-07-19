В Брюсселе выяснили, чем "гибридная угроза" отличается от войны

В Европейской Комиссии дали дефиницию «гибридным угрозам», которая охватывает традиционные и нетрадиционные методы.

Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной вопросу гибридных угроз сообщил вице-президент ЕК Юрки Катайнен, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеСБУ взялась расследовать попытки России уничтожить идеологические препятствия для начала агрессии против Украины

«Что мы имеем в виду, когда говорим «гибридная угроза». Нет четкой дефиниции гибридной угрозы из-за ее природы. Концепция ставит целью охватить традиционные и нетрадиционные методы. Это может включать дипломатические, военные, экономические или технологические методы, которые могут быть использованы скоординировано государством или негосударственными игроками для достижения конкретных целей», - пояснил он.

При этом вице-президент подчеркнул, что гибридная угроза остается «ниже порога формально провозглашенной войны».

«Обычно, усилия направлены на то, чтобы использовать уязвимость цели и создать неопределенность, чтобы препятствовать процессу принятия решений. Кибер-атака или массивная дезинформационная кампания с использованием социальных медиа (направленные на то), чтобы контролировать, радикализировать или рекрутировать косвенных игроков», - детализировал Катайнен.

Он также добавил, что во время гибридных угроз может быть отрезано электричество и прервано снабжение водой.

«Для противостояния этому ключевым является сотрудничество, потому что нет никакой власти на европейском уровне или национальном, которая полностью справится со всеми потенциальными угрозами. Поэтому необходимо сотрудничество», - подчеркнул вице-президент ЕК.