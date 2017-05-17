Порошенко в ЕС назвал причину блокировки российских соцсетей

Президент Украины во время выступления после церемонии подписания безвизового режима в ЕС прокомментировал новые санкции против России. Глава государства напомнил о гибридной войне информвойск РФ.

"Важной для россиян частью этой войны является гибридная война, которую проводят информационные войска Российской Федерации. Огромные пропагандистские бюджеты выбрасываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы. Такая же дискуссия была, когда мы приняли решение прекратить трансляцию российских пропагандистских телеканалов", - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, это повлекло определенные неудобства, но время доказало, что власть все сделала правильно.

"И сейчас нельзя отличать кибербезопасность от вмешательства России в демократические процессы в демократическом мире и пропагандистские усилия, которые Раша пытается направить на нас и Европу, и вмешаться в наше пространство, в том числе через соцсети", - заявил Порошенко.

Он добавил, что сразу после прекращения российской агрессии против Украины власть будет готова к пересмотру данного решения (блокировки соцсетей - Ред.), а пока соответствующие структуры будут тщательно заниматься его имплементацией.

Как сообщал УНИАН, 16 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.