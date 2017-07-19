Суд перенес заседание по закрытию деклараций военных прокуроров

Окружной административный суд Киева перенес судебное заседание по иску Центра противодействия коррупции к военному прокурору Анатолию Матиосу по делу обжалования постановления Матиоса о закрытии электронных деклараций военных прокуроров на 6 сентября.

Читайте такжеМатиос объяснил, почему выступает за закрытие публичного доступа к е-декларациям 72 прокуроровКак передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в связи с тем, что ответчик (представитель военной прокуратуры) не предоставил суду постановление Матиоса о применении специальных мер безопасности к отдельным прокурорам путем запрета выдачи и изъятия сведений о них государственными органами.

Кроме того, представители военной прокуратуры подали ходатайство в суд о том, чтобы данное судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Они ссылаются на то, что в вышеупомянутом постановлении главного военного прокурора есть сведения с грифом "для служебного пользования".

Однако суд пока не рассматривал это ходатайство, поскольку нет самого предмета спора - постановления Матиоса.

Следующее судебное заседание должно начаться в 11.10 6 сентября.