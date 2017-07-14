НАПК проверило декларацию министра юстиции Петренко

Член НАПК Руслан Радецкий на своей странице в Facebook заявил о прогрессе в работе агентства относительно проверок е-деклараций. По его словам, сегодня на заседании НАПК вынесло шесть проектов решений о результатах проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Он подчеркнул, что речь идет о судьях, прокурорах и министре юстиции Павле Петренко.

"После двух месяцев блокировки работы другими членами НАПК о принятии результатов проверок е-деклараций, дело сдвинулось с места. Наконец удалось разблокировать работу НАПК по утверждению результатов этих проверок, так принято шесть полных результатов проверок е-деклараций, из которых составлено одно предписание прокурору, который не отметил в е-декларации недвижимое имущество и доходы. По другому результату проверки субъекта декларирования материалы направляются Специализированной антикоррупционной прокуратуре, как материалы в рамках уголовного производства", - подчеркнул он.