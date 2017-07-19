Мосийчука вызвали на допрос в НАБУ по делу о "незаконном обогащении" Левочкина
В повестке, которую разместил на своей странице Мосийчук, речь идет о вызове на допрос 21 июля в 10 часов.
Народный депутат Украины Игорь Мосийчук от фракции Радикальной партии сообщает о вызове на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины якобы по делу «незаконного обогащения» народного депутата Украины Сергея Левочкина от фракции «Оппозиционного блока».
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
Он пишет: «Дождался !!! Меня вызывают на допрос в НАБУ! В качестве свидетеля по делу о незаконном обогащении народного депутата от Оппоблока, бывшего главы АП Януковича, совладельца кремлевского рупора телеканала Интер Сергея Левочкина».
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«Сейчас с детективом НАБУ согласовываю время допроса и обязательно расскажу обо всех схемах незаконного обогащения бывшего гауляйтера Януковича», - заявил Мосийчук.
В то же время в повестке, которую разместил на своей странице Мосийчук, говорится о вызове на допрос 21 июля в 10:00.