Осенью в Раду может быть внесено новое представление на Мосийчука - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что осенью в отношении народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука в Верховную Раду может быть внесено новое представление.

Как передает корреспондент УНИАН, об Луценко заявил сегодня журналистам после завершения заседания регламентного комитета.

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По его словам, сейчас проводятся следственные проверки. "Если это (новые данные - УНИАН) подтвердится, то, думаю, что за летний сезон мы завершим эту проверку, и либо в том же изложении, либо в расширенном представление поступит в Верховную Раду Украины", - сказал генпрокурор.

Справка УНИАН. 17 сентября 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день в парламенте было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения вопросов бизнеса за деньги. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

18 сентября Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого истек 15 ноября.

Высший админсуд Украины 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

ВР обжаловала в Верховном суде решение Высшего админсуда относительно Мосийчука.

10 мая 2016 г. Мосийчук заявил, что Верховный суд подтвердил незаконность постановления Верховной Рады о его задержании и аресте.