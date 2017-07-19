Российский адвокат готова дать показания в Конгрессе США по встрече с сыном Трампа

Российский юрист, которая встречалась с Дональдом Трампом-младшим после того, как его отец стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2016 году, заявила, что готова дать показания в Конгрессе, чтобы развеять то, что она называет "массовой истерией" о встрече.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я готова прояснить ситуацию, что стоит за этой массовой истерией, - но только через юристов или показания в Сенате", - заявила накануне Весельницкая в интервью российскому телеканалу RT, который поддерживает Кремль.

Российские чиновники неоднократно отрицали обвинения США в том, что Москва вмешалась в президентскую кампанию для помощи Трампу победить в президентской кампании.

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Старший сын президента Дональда Трампа согласился в прошлом году встретиться с Натальей Весельницкой, представленную ему адвокатом от российского правительства, которая может иметь компрометирующую информацию о другом кандидате от демократов Хиллари Клинтон, согласно письмам, обнародованным самим Дональдом Трампом-младшим.

Веселицкая ранее сказала, что она частный адвокат и никогда не получала компромат на Клинтон, и что она не имеет никаких связей с Кремлем.