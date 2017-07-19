За Добкина внесли все 50 миллионов гривень залога

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников внесли за него весь залог в размере 50 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба "Оппоблока".

«Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог, - Ред.) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность. Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом», - заявил Добкин.

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По его словам, первую часть залога в размере 30 миллионов гривен внес Вадим Новинский, вторую – в размере 20 миллионов – Борис Колесников. Сейчас адвокаты Добкина готовят апелляцию на решение суда о его аресте.

«Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму», - сказал Михаил Добкин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина. Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города. 15 июля суд принял решение арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.