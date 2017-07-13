Рада дала согласие на задержание и арест Добкина

Верховная Рада разрешила лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция “Оппозиционный блок”).

В частности, за привлечение нардепа к ответственности проголосовали 288 парламентариев, за задержание - 250 и за арест - 242.

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Депутат подозревается в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин сообщил, что взял сегодня с собой в парламент «тревожный чемоданчик».

Отвечая на вопрос о том, что коалиция якобы готова голосовать за снятие с него неприкосновенности и за арест, и он взял с собой в связи с этим какие-то вещи, Добкин сказал: «Да, у меня в машине лежит «тревожный чемоданчик», потому что я уже знаю, что необходимо чтобы было с собой».