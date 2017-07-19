Глава МИД Германии допустил постепенное снятие санкций с РФ, по мере выполнения пунктов Минских соглашений

11:14, 19 июля 2017
Политика
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Действующие решения ЕС требуют, чтобы Минские соглашения были выполнены на 100%, прежде чем антироссийские санкции могут быть полностью отменены. Габриэль уверен, что это условие "неосуществимо".

Санкції проти РФ коштували Євросоюзу 17,6 млрд євро у 2015 році / shutterstock.com

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что Европейскому Союзу следует изменить санкционную политику в отношении России. Об этом он заявил в интервью журналу Focus.

По его словам, действующие решения ЕС требуют, чтобы Минские соглашения были выполнены на 100%, прежде чем антироссийские санкции могут быть полностью отменены. Габриэль уверен, что это условие "неосуществимо".

Глава МИД предложил отменять санкции "небольшими порциями, шаг за шагом", чтобы показать, как "сдвиги по направлению к миру приносят выгоду".

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По его словам, Россия должна использовать свое влияние на боевиков Донбасса, а США – воздействовать на Киев.

На уточняющий вопрос журналиста, какова роль США, если речь идет о конфликте в Европе, Габриэль ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.

Напомним, Европейский союз 28 июня продлил действие экономических санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года.

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Теги: #санкции против России#МИД Германии