Сенатор США заявил о невозможности Украины вступить в НАТО, пока ее землю топчут военные России

Пока российские войска находятся на оккупированных территориях Украины и Грузии, Соединенные Штаты должны постоянно наращивать давление санкций на Москву. С таким заявлением выступил на конференции в Вашингтоне относительно вызовов со стороны РФ американский сенатор Том Коттон, сообщает "Голос Америки".

"Сегодня Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся российские войска. Поэтому нашей немедленной и первоочередной целью должно стать усиление давления на Россию, чтобы она покинула эти земли. Чтобы она отдала Крым Украине и покинула Восточную Украину и Северную Грузию", - заявил законодатель.

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Он подчеркнул, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал четкое заявление в Гамбурге, что "санкции против России, какими бы умеренными они ни были, будут оставаться действующими до тех пор, пока российские войска и поддерживаемые ими боевики будут находиться на украинской земле".

При этом Коттон подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться не только из-за ее агрессии против соседних государств, но также из-за ее попыток дестабилизировать западный мир.

"Конечно, Россия пытается дестабилизировать и разделить Запад. Это то, что они делали десятилетиями", - подчеркнул Коттон. В этой связи он напомнил о финансировании Москвой массовых протестов в США в 1983 году против ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме того, отметил он, вмешательство имело место на выборах в США и в Западной Европе.

"Именно этим занимается Россия, и мы должны ответить решительно на эти провокации", - заявил американский сенатор.