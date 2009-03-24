Голливудский режиссер Даррен Аронофски представит в Киеве свою новую картину «Рестлер»

29 марта в 16.00 в кинотеатре «Баттерфляй Ультрамарин» (Киев, ул. Урицкого, 1-а, ст. м. Вокзальная) культовый голливудский режиссер Даррен АРОНОФСКИ представит зрителям и прессе свою новую картину «Рестлер», которая выйдет в прокат 16 апреля.

Фильм Даррена АРОНОФСКИ «Рестлер» уже завоевал на Венецианском фестивале «Золотого льва», получил три премии «Золотой глобус», а также дважды номинировался на премию «Оскар» - «За лучшую мужскую роль первого плана» (Микки РУРК) и «За лучшую женскую роль второго плана» (Марисса ТОМЕЙ).

Главные инициаторы приезда АРОНОФСКИ в Украину - Сергей ТИГИПКО и инвестиционно-финансовая группа «ТАС», благодаря которым в Украине уже состоялись фестивали «Новое Немецкое Кино», «Новое Британское Кино», «Французские вечера», и в настоящее время проходит показ фильма «Миллионер из трущоб».

29 марта в 18.00 (после пред-премьеры) в зале «Баттерфляй Ультрамарин» Даррен АРОНОФСКИ даст пресс-конференцию.

Аккредитация журналистов на пред-премьеру и пресс-конференцию обязательна.

Аккредитоваться можно по адресу press@arthousetraffic.com до 26 марта.