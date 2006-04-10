Первые официальные результаты от ЦИК

НУ - 39,97%, ПРУ – 21,15%, БЮТ -17,39% ...

Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов народных депутатов Украины в зарубежном избирательному округу. Как передает корреспондент УНИАН, согласно этим результатам, «Наша Украина» получила 39,97% голосов избирателей, Партия регионов – 21,15%, БЮТ -17,39%, Гражданский блок ПОРА-ПРП – 4,37%, Социалистическая партия Украины - 2,16%, Блок Витренко «Народная оппозиция» – 2,05%, Украинский народный блок Костенко-Плюща – 1,55%, Народный блок Литвина – 1,46%, Украинское объединение «Свобода» – 0,85%, Коммунистическая партия Украины – 0,80%. Всего проголосовали 34 тыс. 115 избирателей, не поддержали ни одну партию или блок – 1,81%. Справка УНИАН. В зарубежном избирательном округе были созданы 116 избирательных участков в 78 странах.

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