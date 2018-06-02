Работа на двойку

Три года назад сами депутаты, попавшие в Верховную Раду на волне Революции Достоинства, признавали, что главная цель восьмого созыва парламента – заложить фундамент для масштабных изменений страны. Но на третьем году работы этот запал, к сожалению, спал. Парламентарии не использовали возможность сделать Раду настоящим центром принятия важнейших для страны решений, не стали сокращать дистанцию между реальными проблемами граждан и законодательным решением этих проблем, не устояли перед соблазном популизма…

Конечно, что-то было сделано, разработано и проголосовано. Но это сложно назвать фундаментальными решениями. Более того, даже основные обещания, щедро раздаваемые кандидатами в депутаты накануне выборов-2014, не выполнены до сих пор. И даже пословица об обещанном, которого нужно ждать три года, уже не утешает.

Нелегитимный ЦИК

К примеру, одним из первых вопросов, которые обещали решить в Раде нынешнего созыва сразу после выборов, - изменение состава Центральной избирательной комиссии и принятие Избирательного кодекса.

Проект последнего был зарегистрирован в октябре 2015, но выводы парламентских комитетов и главного научно-экспертного управления к документу появились только к первому кварталу 2017 года. О необходимости включить Кодекс в повестку дня и проголосовать за него речь, в принципе, не идет. По крайней мере, ни одна фракция этот вопрос не поднимала.

Что же касается изменения состава Центризбиркома, эта тема и вовсе превращается в некрасивую историю с элементами манипуляций и даже беспардонного вранья. Срок полномочий у большинства членов ЦИК истек еще в июне 2014 года. На дворе 2017-й, а нового состава все еще нет. И тот факт, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время не обещает досрочных парламентских выборов - небольшое утешение в вопросе отсутствия в стране легитимного ЦИК.

По делу нынешнего руководителя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского продолжается расследование. В конце июня директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что это дело имеет достаточно доказательств для передачи в суд. «Но было принято другое решение: было остановлено производство до получения ответа на запрос о международной правовой помощи. Надеюсь, что после получения этого ответа будет решение окончательно принято», - заявил он.

Конечно, это вовсе не означает, что главу ЦИК необходимо во что бы то ни стало отстранить от работы (тем более, что в феврале текущего года Апелляционный суд Киева отказался это делать), но этого достаточно, чтобы усомниться в легитимности решений Центризбиркома, тем более, принятых просроченными членами ЦИК…

УНИАН уже писал о перипетиях согласования нового состава Центральной избирательной комиссии. Полгода назад президент и парламент сошлись в непримиримой схватке вокруг кандидатур членов ЦИК. Не только фракции «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока», но и соратники «Блока Петра Порошенко» по коалиции – «Народный фронт», намекнули, что не будут голосовать за утвержденный Петром Порошенко и поданный в Раду еще летом 2016 года список. Одних обидело отсутствие в рядах кандидатов «знакомых фамилий», другие заявили, что некоторые, предложенные фракциями кандидаты, уже прошли конкурсы на другие должности в госаппарате, поэтому списки требуют уточнения.

После этого якобы начались новые консультации. Недавно представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что фракции парламента подали Петру Порошенко новые кандидатуры на должности членов Центризбиркома. «Насколько я знаю из последних совещаний, консультации завершились уже почти на 100%. Президент уже видел новые кандидатуры, которые поданы от фракций», - сказала она в конце июня в эфире одного из телеканалов.

Поскольку депутат не уточнила, какие именно фракции подали новые кандидатуры, это сделал УНИАН. И выяснил, что президент никак не мог видеть то, чего нет – фракции и группы нынешнего созыва новых списков на должности членов Центризбиркома еще не подавали.

Сага о неприкосновенности

Или еще одна тема – краеугольный камень для любого созыва Верховной Рады – депутатская неприкосновенность. Мало того, что парламентарии не понимают разницы между ограничением и лишением иммунитета, превратив эту тему в реалити-шоу, Рада сама себя дискредитирует как институт власти, тем самым, порождая недоверие и крайне негативное отношение со стороны украинцев.

Гарантии неприкосновенности для депутатского корпуса были выписаны в тексте Основного закона в 1996 году. По словам одного из авторов текста Конституции, кандидата юридических наук Виктора Мусияки, в этом не было ничего удивительного – Верховная Рада брала пример с других стран, где наличие иммунитета для депутата – норма. «Главным образом, потому, что это традиция, которая помогает обеспечивать работу парламентария и парламента», - отметил он.

Стоит также брать во внимание, что Конституция в 1996 году принималась Верховной Радой, которая полностью состояла из мажоритарщиков (не в том плохом смысле этого слова, к которому украинское общество привыкло за несколько последних каденций «тушкования»). «Мы чувствовали свою ответственность на округе и понимали, что у нас часто возникают проблемы с властью (противостояние по разным вопросам с Администрацией президента Леонида Кучмы, - УНИАН), поэтому должна существовать какая-то защита, необходим иммунитет. Но то, что было записано нами в Основной закон, сейчас, из-за «политической целесообразности», дошло до такого уровня абсурда, что приводит к дискредитации самого института депутатского иммунитета», - подчеркивает Мусияка.

По его словам, сегодняшние заявления и президента, и народных избранников о необходимости избавиться от «средневекового атавизма» неприкосновенности, свидетельствуют, скорее, о желании понравиться электорату, чем о желании действительно изменить положение вещей. А требования ряда парламентариев к ГПУ и другим следственным органам предъявить какие-то веские доказательства еще на стадии рассмотрения соответствующих представлений Регламентным комитетом, а также разговоры о том, что следователи не имели права собирать эти доказательства без того, чтобы парламент разрешил такие действия, говорят о тотальном невежестве этих людей.

«Тот абсурд, который мы наблюдали в парламенте последние несколько дней, обусловлен невежеством и традицией поверхностно относиться к Конституции», - убежден эксперт.

Дело в том, что еще в 1999 году Конституционный суд принял решение по официальной трактовке пункта 3 статьи 80 Основного закона относительно депутатской неприкосновенности. В этом решении сказано, что «привлечение к уголовной ответственности, как стадия уголовного преследования, начинается с момента предъявления парламентарию обвинения в совершении преступления. Согласие Верховной Рады на привлечение народного депутата к уголовной ответственности должно быть получено до предъявления ему обвинения». То есть, нынешнее положение вещей позволяет следственным органам нормально работать по подозреваемым в совершении тех или иных преступлений парламентариям и собирать доказательства их причастности к совершению тех или иных преступлений.

С другой стороны, по словам Виктора Мусияки, если всерьез озаботиться законодательными изменениями в вопросе неприкосновенности, то работы тут – непочатый край. Во-первых, стоило бы несколько ограничить депутатский иммунитет. К примеру, чтобы задержание парламентария не требовало согласия Верховной Рады, если его застукали на месте преступления. Или, если депутат пытается влиять на свидетелей и этому есть неопровержимые доказательства.

Во-вторых, давно следовало бы внести изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс, принятый еще при Януковиче и, в целом, составленный для нормального функционирования его режима. «На сегодняшний день УПК (ст. 14) предусматривает, что привлечение к уголовной ответственности начинается с момента, когда подозреваемому вручается подозрение. А, согласно разъяснения КСУ, о котором я говорил, привлечение к уголовной ответственности должно начинаться с момента предъявления обвинения», - подчеркивает юрист.

К сожалению, сегодня все обещания вот-вот лишить себя иммунитета – не более, чем попытка понравиться избирателям. Впрочем, без объяснения последним, что голосов для внесения изменений в Конституцию – нет.

Когда количество не переходит в качество

Ожидать от народных депутатов законодательных новаций в этом ключе не приходится. Закрывая шестую сессию Верховной Рады спикер Андрей Парубий, конечно, рассказывал о победах. Правда, некоторые из них - начало действия безвиза или Соглашения об ассоциации с ЕС – никакого отношения непосредственно к этому полугодию работы парламента не имели. Более того, из 125 законов, принятых с февраля по июль, множество проголосовано только в первом чтении. Поэтому народные депутаты не могут записать себе в актив ни реформу образования, ни реформу здравоохранения, ни пенсионную реформу. Принятые базовые законопроекты в этих сферах даже нельзя назвать первыми шагами в реализации реформ.

Зато чем депутаты могут похвастаться – это количеством зарегистрированных законопроектов. Только за время шестой сессии – 605, а всего за каденцию – более 5 тысяч (плюс около 4 тысяч постановлений). «Парламент этого созыва побил абсурдный рекорд по регистрации законопроектов. Депутаты чрезмерно увлеклись законотворчеством, однако регистрация большого количества законопроектов не способствует механизму работы парламента. Она затрудняет работу парламентских комитетов. Количество законопроектов и парламентских постановлений нереальное для того, чтобы их можно было рассмотреть в сессионном зале, даже если парламент будет работать круглосуточно и в ежедневном режиме», - отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

И ним трудно не согласиться.

Во-первых, абсурдность подаваемых законодательных актов, пожалуй, лучше всего демонстрирует обсуждаемый вовсю законопроект, предлагающий читать молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний.

Во-вторых, ожиданию, что Верховная Рада, наконец, начнет работать в ежедневном режиме хотя бы в пленарные недели (сейчас рабочими фактически остались только четверги, иногда - вторники), вряд ли суждено сбыться и после депутатских каникул.

Татьяна Урбанская