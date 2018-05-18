ЦИК: просрочка вместо перезагрузки

Эпопея с назначением нового состава Центральной избирательной комиссии затянулась до неприличия. На сегодняшний день срок полномочий истек у 13 из 15 членов Центризбиркома. И если один из них – Александр Осадчук – стал формально нелегитимным совсем недавно, в начале февраля, то у других 12 членов ЦИК срок полномочий истек еще в июне 2014 года, сразу после избрания президентом Петра Порошенко.

Собственно, именно тем выборам они должны быть благодарны, что занимают свои должности до сих пор.

Дело в том, что накануне избирательной кампании, понимая, что считать голоса на президентских выборах кто-то должен, еще тот, старый состав Верховной Рады, чудом уцелевшей после бегства Януковича, его команды и множества депутатов от Партии регионов, изменил закон о Центризбиркоме. В частности, парламент убрал из закона норму, согласно которой член комиссии, после окончания срока своих полномочий, не имеет права участвовать в работе ЦИК.

Президентские выборы состоялись, и новоизбранный глава государства якобы даже начал консультации с Радой по поводу назначения новых членов, но… Лето 2014-го подходило к концу, Петр Порошенко объявил о проведении досрочных выборов парламента осенью и все стороны молча согласились, что проводить их будет тот же состав Центризбиркома. Согласие это обосновывалось просто: договориться с фрагментами фракций о новых членах ЦИК почти не представлялось возможным из-за полного непонимания, по каким критериям рассчитать квоты фракций на представительство в Центральной избирательной комиссии.

К сожалению, и после избрания нового состава Верховной Рады, ситуация с назначениями в Центризбирком не сдвинулась с мертвой точки. Хотя обещания провести консультации и определиться с новым составом ЦИК, конечно же, прозвучали не раз.

Происходило это по одной и той же схеме. Сначала президент заявлял, что тема замены членов ЦИК чрезвычайно важна, поэтому он внесет кандидатуры в Верховную Раду сразу же, как получит предложения от всех фракций. Потом отвечал парламент, мол, мы свои предложения главе государства подали, пора бы ему определиться с претендентами на должности в ЦИК и дать парламенту за них посмотреть. На этом, обычно, все и заканчивалось.

Так было в 2015-м - в октябре свое слово сказал Петр Порошенко, в декабре от имени Рады выступил тогда еще спикер Владимир Гройсман.

К слову, в ноябре 2015 года Высший административный суд Украины по иску Радикальной партии даже признал бездеятельность главы государства относительно невнесения им в парламент представления об увольнении «просроченных» членов ЦИК противоправной. Однако это не возымело действия и не заставило президента сделать свою работу.

Так было в 2016-м - в мае на эту тему заговорили во фракции «Блок Петра Порошенко», и тут же о намерении президента обновить ЦИК заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Наконец, в июне 2016-го Петр Порошенко внес соответствующие проекты постановлений в парламент, но уже подоспели депутатские летние «каникулы»… «Думаю, что одним из первых решений в начале сентября будет формирование нового состава Центризбиркома», - в который раз пообещал Парубий.

Пришел сентябрь, потом октябрь – ничего не изменилось. И только в ноябре спикер снова напомнил – вопрос назначения новых членов ЦИК требует незамедлительного решения и, как только президент внесет соответствующее постановление, оно будет проголосовано в Верховной Раде.

Но, постойте! Порошенко же внес такой документ еще летом. Андрей Парубий объяснил это просто: «Проблема в том, что то постановление, которое уже подано президентом, не находит поддержки большинства фракций».

Действительно, представители «Батькивщины», Радикальной партии, «Оппозиционного блока» и «Народного фронта» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные главой государства кандидатуры в состав ЦИК.

По словам координатора избирательных и парламентских программ гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, дело в том, что три парламентские фракции не получили представительства в списках, поданных президентом на рассмотрение Рады. «А Народный Фронт посчитал необходимым пересмотреть часть списков», - рассказала она.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко обращает внимание, что «законодательство не обязывает президента учитывать все фракции» в представлении на назначение членов Центризбиркома. «То есть, он должен провести консультации с ними и на основании этих консультаций внести представление, которое посчитает нужным. Это его право», - отметил он.

Вместе с тем, право, а не обязанность президента учитывать мнение всех парламентских фракций в ходе назначения членов ЦИК, упирается в голоса Верховной Рады.

Александр Черненко констатирует, что сейчас проблема заключается в том, что, если вынести на голосование существующее представление президента, перед этим необходимо будет проголосовать за увольнение действующих членов Центризбиркома, сроки полномочий которых давно истекли. «Мы можем оказаться в ситуации, когда одни будут освобождены с должностей, а следующие так и не назначены. Соответственно, мы вообще не получим ЦИК», - говорит он.

Другими словами, страна с полулегитимным Центризбиркомом может остаться вообще без него. Традиционно, приходится выбирать между плохим и очень плохим. Условно, между возможностью проводить весной 2017 года выборы в территориальных общинах нынешним составом ЦИК, с пониманием того, что этот состав был причастен к нескольким избирательным скандалам в ходе местных выборов. К примеру, перевыборам в Кривом Роге, выборам в 205-м округе в Чернигове, не назначению выборов в округе умершего депутата, противоречивому решению о лишении мандатов Николая Томенко и Егора Фирсова…

В этой связи, по мнению народного депутата от «Самопомощи» Романа Семенухи, президенту просто выгодно оставить нынешний ЦИК в вечном статусе исполняющего обязанности. «Внесение представления о переназначении членов Центризбиркома – это имитация [президентом] своего долга, чтобы переложить ответственность на Верховную Раду», - считает он.

Но, обидев не только оппозицию, но и партнеров по и так хлипкой коалиции - фракцию «Народный фронт», найти голоса «за» существующий список кандидатов в члены ЦИК не представляется возможным.

«От НФ было предоставлено три кандидатуры. А, когда мы увидели представление, там была только одна кандидатура из трех, - рассказал депутат от НФ, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец. – Поскольку представительство фракции [в ЦИК], в соответствие с количеством мандатов в парламенте, явно сужено, то на сегодня голосов за предложенное представление просто нет. Надеюсь, будет другое представление, которое позволит найти поддержку в зале».

Такая позиция, в принципе, выглядела бы здравой, если бы не один небольшой нюанс. Так, по словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, очевидно, что в парламенте нет 226 голосов депутатов, чтобы поддержать уже внесенные президентом предложения. Но ничего не мешает фракциям предложить главе государства обновленный список кандидатур. «Обновлять список кандидатов и так придется, поскольку количество членов ЦИК, у которых закончился срок полномочий, увеличилось», - отметил он.

УНИАН поинтересовался у всех парламентских фракций и депутатских групп, которые имеют право предложить свои кандидатуры на должности в Центризбирком, отзывали ли они своих предыдущих визави и подавали ли новые списки. Ответы не порадовали: никто ничего не подавал.

Хотя, например, в том же «Народном фронте» признаются, что одна из предложенных ими президенту ранее кандидатур в члены ЦИК - Анна Онищенко - была выбрана государственным секретарем Министерства юстиции Украины. Таким образом, очевидно, что списки уже нуждаются в уточнении.

Впрочем, даже если это произойдет, никаких гарантий, что президент прислушается к пожеланиям фракций, или что по возможным новым кандидатурам не возникнет жестких политических торгов, или что у парламента хватит голосов, чтобы поддержать новое представление, нет. В конце концов, Верховная Рада даже не смогла утвердить повестку дня на первую неделю работы после «новогодних каникул».

Татьяна Урбанская