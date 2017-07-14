НАБУ задержало директора Львовского бронетанкового завода и его заместителя (видео)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местный телеканал зафиксировал на видео, как детективы сопровождают мужчину, который все время говорит по телефону и закрывает лицо, прячется от камеры. В этом человеке и узнали Романа Тымкива, директора бронетанкового завода. Он вместе со следователем зашел в помещение территориального управления НАБУ.

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По данным НАБУ, руководство ЛБЗ причастно к закупке б/у моторов к танкам Т-72 вместо новых.

«Могу только сказать, что работники НАБУ действительно прибыли на предприятие. Я не знаю, где находится директор нашего предприятия Романа Тымкива и его заместитель Олег Ткаченко. Ни причин задержания, ни других деталей пока не знаю », - сказала ZAXID.NET пресс-секретарь Львовского бронетанкового завода Ирина Коленька.

Задержанных доставили во Львовское территориальное управление Антикоррупционного бюро Украины. Детективы НАБУ работали в сопровождении полиции. По предварительной информации, причина задержания - коррупция и хищение государственного имущества.

НАБУ официально подтвердило факт задержания руководства Львовского бронетанкового завода. Кроме Тымкива и Ткаченко, детективы НАБУ задержали еще трех человек - генерал-майора и полковника с ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ, а также основателя частной фирмы, задействованной в коррупционной схеме.

«Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле было закуплено двигатели, которые ранее использовались. К тому же эти старые, а иногда и нерабочие, двигатели ранее уже были проданы - в 2008-2009 годах их реализовывали предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекратился еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно», - сказано в сообщении НАБУ.

У президента Петра Порошенко запланировано посещение бронетанкового, которое пока не отменили.

Как известно, сегодня также Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделение "Корд" проводит "вторую волну" реализации в деле преступной организации Януковича-Клименко. Сейчас проводится 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве.