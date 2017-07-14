Дело Януковича-Клименко: правоохранители проводят 183 обыска, в том числе в офисе "Вести" (видео)
Матиос сожалеет, что погода не позволяет запустить вертолеты, и обещает предоставить подробную информацию позже.
Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделение "Корд" проводит "вторую волну" реализации в деле преступной организации Януковича-Клименко.
Сейчас проводится 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи, сообщил председатель Главной военной прокуратуры Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.
"Работа журналистов "Радио Вести", входящих в медиа-холдинга Клименко и группы компаний "Юнисон" не прекратилась", - отметил он.
"Дополнительная и детальная информация о ходе и результатах следственных действий будет озвучена на брифинге министром МВД Арсеном Аваковым с моим участием несколько позже", - анонсировал Матиос.
"И к моему большому сожалению - сегодня не летная погода для вертолетов. Но мы нашли выход", - иронизирует главный военный прокурор, вспоминая о майской операции.